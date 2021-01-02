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Сотрудники ГУВД Ташкента навестили семьи погибших на службе коллег

Сотрудники ГУВД Ташкента навестили семьи коллег, погибших на службе

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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Сотрудники УКД ОВД Шайхантахурского района побывали в гостях у родных капитана Наиля Валиулина, старшего сержанта Фахриддина Тиркашева и старшины Кодира Рахмонова.

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В эти дни сотрудники Главного управления внутренних дел и его территориальных подразделений навещают родных сослуживцев, которые погибли в борьбе за правопорядок, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Сотрудники УКД ОВД Шайхантахурского района побывали в гостях у родных капитана Наиля Валиулина, старшего сержанта Фахриддина Тиркашева и старшины Кодира Рахмонова.

"Вдовам и детям героев были вручены подарки. Сотрудники поздравили их с Новым годом, поблагодарили за стойкость и заверили, что никогда не забудут подвиг героев, что всегда будут рядом, поддержат и помогут", - говорится на сайте ведомства.

Напомним, одиннадцать детей в Узбекистане получили подарки от президента в преддверии Нового года. В этом числе и дети от трех до 15 лет, родители которых погибли при исполнении служебного долга по защите родины. 

Теги:
Узбекистан, погибшие, ГУВД Ташкента



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