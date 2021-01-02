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Автомобили стоят в пробке

На дороге из Ташкента в Чимган образовалась огромная пробка

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210102/15720066/Na-doroge-iz-Tashkenta-v-Chimgan-obrazovalas-ogromnaya-probka.html

Сотрудники МВД были вынуждены перекрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные дорожно-транспортные происшествия.

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. На трассе, которая ведет из Ташкента к горному курорту Amirsoy в Чимгане образовалась гигантская пробка. Видеокадры, снятые очевидцами распространились в соцсетях.

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На сообщения отреагировали в ГУБДД МВД, объяснив причины заторов и предупредив автомобилистов о том, что стоянки в горной местности уже переполнены.

"Первое, второе и третье января объявлены выходными днями в связи с новогодними праздниками, по этой причине граждане отправляются в зоны отдыха, расположенные в Бостанлыкском районе Ташкенской области", - сообщили в пресс-службе структуры.

Чтобы избежать ДТП на подъемах и спусках, учитывая пропускную способность автодорог, а также из-за переполненных автостоянок, на 61-ом километре автодороги 4Р 12 было ограничено движение транспортных средств в направлении Чимгана. Позже сообщили, что пробки в Бостанлыкском районе устранены посредством организации одностороннего движения.

Теги:
ГУБДД, Ташкент, Чимган, пробка, автомобили



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