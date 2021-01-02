Как не простыть во время прогулки на морозе - советы врача

Медики рекомендуют брать с собой на прогулку горячий, но не обжигающий чай. Напиток придаст сил и поможет согреться. При этом под строгим запретом - холодные напитки и газировка разного рода.

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Кандидат медицинских наук, оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, как обезопасить себя от неприятных последствий зимней прогулки, передает РИА Новости.

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Медик предупредил, что на морозе важно следить за дыханием - оно должно быть равномерным, не очень глубоким, поскольку из-за интенсивного дыхания нос не успевает подогревать воздух и попадает в организм холодным.

"Тут стоит проявлять особую внимательность в тех случаях, когда мы катаемся на коньках, лыжах, на тюбинге. Ведь при движении частота и глубина дыхательных движений увеличиваются, вследствие этого мы можем легкие переохладить", — сказал врач.

Зайцев порекомендовал брать с собой на прогулку горячий, но не обжигающий чай. Напиток придаст сил и поможет согреться. При этом под строгим запретом - холодные напитки и газировка разного рода. Не стоит пить и кофе, так как он лишь забирает силы.

При катании на снегоходах или горных лыжах одежда должна быть специально предназначена для этого. При этом никогда не стоит укутываться шарфом по самые глаза. Шарф должен укутывать все вплоть до подбородка, рот следует оставлять открытым.

От маски во время прогулки можно отказаться - на улице риск заразиться минимален, а маска при минусовой температуре промокает из-за теплого дыхания, начинает отдавать тепло и прилипать к лицу.