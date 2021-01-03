Порядок прохождения теста на COVID-19 для граждан, прибывающих в Узбекистан

Данный порядок распространяется и на тех, у кого имеется справка с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. В Узбекистан за последнюю неделю самолетами из 12 стран прибыло свыше 12 тысяч пассажиров, однако у 21 из них был выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В свою очередь, в пресс-службе еще раз напомнили о том, как проводится экспресс-тестирование на COVID-19.

"С 25 декабря 2020 года все приезжающие в Узбекистан в обязательном порядке сдают экспресс-тест на наличие антигена коронавирусной инфекции. Тестирование проводится в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах за счет приезжающих. Данный порядок распространяется и на тех, у кого имеется справка с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

В аэропорту Ташкента услуга оказывается компанией "Тиббиёт дунёси". Стоимость теста с 25 декабря составляла 150 тысяч сумов, с 28 декабря — 95 тысяч, для студентов — 50 тысяч. Результаты выдаются в течение 10 минут. Штрих-код с информацией о тесте наклеивается на паспорт.

Экспресс-тест на COVID придется сдавать гражданам, прибывающим в Узбекистан >>

При положительном тесте на COVID-19 пассажиры направляются в специализированные учреждения для лечения коронавируса или на домашнее лечение.