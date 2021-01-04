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Сход снежных лавин

МЧС Узбекистана предупредило об опасности лавин в горах

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210104/15725063/MChS-Uzbekistana-predupredilo-ob-opasnosti-lavin-v-gorakh.html

МЧС просит отдыхающих в горах в это время соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Лавинная опасность прогнозируется в горных районах Узбекистана в течение этой недели, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"C 4 января до 8 января 2021 года по горным районам Республики Узбекистан объявлена лавинная опасность", - говорится в информации.

МЧС просит отдыхающих в горах в это время соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны.

По данным ведомства, в горных и предгорных районах республики выставлено более 60 наблюдательных постов в опасных зонах в целях уточнения объемов накопления снега и лавинных проявлений.

Теги:
МЧС Узбекистана, МЧС, схождение лавины, лавина, Узбекистан, Узбекистан



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