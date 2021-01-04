Студенты, имеющие проблемы со здоровьем, а также нуждающиеся в социальной защите, могут продолжить обучение дистанционно.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Узбекские вузы возвращаются к традиционной форме обучения с 11 января, сообщает пресс-секретарь Министерства высшего и среднего специального образования Фархад Бабашев.

"Студенты, имеющие проблемы со здоровьем, а также нуждающиеся в социальной защите, могут продолжить обучение дистанционно. Вузы должны создать необходимые для этого условия", - говорится в информации.

Во всех вузах разработан график начала учебного процесса в традиционной форме. С 11 января 2021 года учебный процесс во всех вузах начнется в традиционной форме.