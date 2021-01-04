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Узбекские вузы возвращаются к традиционной форме обучения

Unsplash / Changbok Ko
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210104/15726603/Uzbekskie-vuzy-vozvraschayutsya-k-traditsionnoy-forme-obucheniya.html

Студенты, имеющие проблемы со здоровьем, а также нуждающиеся в социальной защите, могут продолжить обучение дистанционно.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Узбекские вузы возвращаются к традиционной форме обучения с 11 января, сообщает пресс-секретарь Министерства высшего и среднего специального образования Фархад Бабашев.

"Студенты, имеющие проблемы со здоровьем, а также нуждающиеся в социальной защите, могут продолжить обучение дистанционно. Вузы должны создать необходимые для этого условия", - говорится в информации.

Во всех вузах разработан график начала учебного процесса в традиционной форме. С 11 января 2021 года учебный процесс во всех вузах начнется в традиционной форме. 

Теги:
Образование, вузы, вуз, ВУЗ, учеба, Обучение, Узбекистан, Узбекистан



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