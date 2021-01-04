В Узбекистане подать заявление на получение ID-карты можно онлайн

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В Узбекистане теперь стала возможна подача заявления на замену биометрического паспорта на ID-карту через Единый портал государственных услуг.
С 2021 года началась замена биометрического паспорта на ID-карту.
Президент подписал указ о внедрении ID-карт — ими заменят биометрические паспорта >>
Напомним, власти планируют полностью заменить биометрические паспорта на электронные карты с чипом до 2030 года.
Согласно указу президента, выдача идентификационной ID-карты новорожденному будет необязательной — она будет осуществляться по усмотрению его родителей или опекунов после регистрации рождения в органах ЗАГСа и выдачи свидетельства о рождении.