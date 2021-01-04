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В Узбекистане подать заявление на получение ID-карты можно онлайн

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210104/15728099/V-Uzbekistane-podat-zayavlenie-na-poluchenie-ID-karty-mozhno-onlayn.html

Власти планируют полностью заменить биометрические паспорта на электронные карты с чипом до 2030 года.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В Узбекистане теперь стала возможна подача заявления на замену биометрического паспорта на ID-карту через Единый портал государственных услуг.

С 2021 года началась замена биометрического паспорта на ID-карту. 

Президент подписал указ о внедрении ID-карт — ими заменят биометрические паспорта >>

Напомним, власти планируют полностью заменить биометрические паспорта на электронные карты с чипом до 2030 года.

Согласно указу президента, выдача идентификационной ID-карты новорожденному будет необязательной —  она будет осуществляться по усмотрению его родителей или опекунов после регистрации рождения в органах ЗАГСа и выдачи свидетельства о рождении.

ID-карта вместо паспорта
© Sputnik
ID-карта вместо паспорта
Теги:
онлайн, ID-карта, Узбекистан, Узбекистан



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