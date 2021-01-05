Чего боятся россияне в 2021 году — данные опроса

Были собраны мнения 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта всех округов РФ.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020 года, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob.

Опрос проводился с 23 по 27 декабря 2020 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта всех округов РФ.

"Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11 процентов). Об образовании детей тревожатся семь процентов. Тех, кто боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, — шесть процентов. По пять процентов опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для четырех процентов главный страх, что границы не откроют", — говорится в публикации.

Наиболее часто упоминали страх безработицы: 33 процента участников боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27 процентов опасаются безденежья, а 17 процентов тревожатся о здоровье, своем и близких.

При этом 22 процента россиян совсем не испытывают страхов в отношении наступившего года, из них 25 процентов — это молодежь до 24 лет, еще 27 процентов — люди с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

Женщины несколько чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, мужчин же чаще страшит продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночество.