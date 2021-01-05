Двадцать представителей Афганистана в течение десяти дней примут участие в специальных учебных занятиях, разработанных узбекскими врачами.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Узбекские медики поделятся опытом борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 с 20 афганистанскими коллегами, чья делегация прибыла в Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РУз.

"В Ташкент прибыла делегация ответственных сотрудников и врачей Министерства здравоохранения Афганистана. Цель визита — изучение опыта Узбекистана по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции", — говорится в публикации на Telegram-канале Минздрава.

Двадцать представителей Афганистана в течение десяти дней примут участие в специальных учебных занятиях, разработанных узбекскими коллегами.

Министерство здравоохранения Узбекистана Узбекские медики поделятся с коллегами из Афганистана опытом борьбы с COVID-19

Мастер-классы пройдут в двух специализированных COVID-клиниках под Ташкентом. Афганские медики также ознакомятся с деятельностью многопрофильных центральных поликлиник и семейных поликлиник в столице Узбекистана, запланирована поездка афганских специалистов в Самаркандскую область.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Узбекистане число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 77 295, всего от инфекции скончались 614 человек, 75 545 выздоровели. В октябре-ноябре 2020 года число новых заболевших снизилось с 600-700 до 200 за сутки после роста динамики в сентябре и с тех пор продолжает снижаться. Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в стране наблюдался в июле 2020 года. Власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19.