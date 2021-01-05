20:16 05 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.45
  • EUR12761.90
  • USD10449.44
Поиск
Медицинский работник в санитарном шлюзе больницы

Узбекские медики поделятся с коллегами из Афганистана опытом борьбы с COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1023)
116 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/05/15732678.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210105/15732504/Uzbekskie-mediki-podelyatsya-s-kollegami-iz-Afganistana-opytom-borby-s-COVID-19.html

Двадцать представителей Афганистана в течение десяти дней примут участие в специальных учебных занятиях, разработанных узбекскими врачами.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Узбекские медики поделятся опытом борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 с 20 афганистанскими коллегами, чья делегация прибыла в Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РУз.

"В Ташкент прибыла делегация ответственных сотрудников и врачей Министерства здравоохранения Афганистана. Цель визита — изучение опыта Узбекистана по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции", — говорится в публикации на Telegram-канале Минздрава.

Двадцать представителей Афганистана в течение десяти дней примут участие в специальных учебных занятиях, разработанных узбекскими коллегами.

Узбекские медики поделятся с коллегами из Афганистана опытом борьбы с COVID-19
Министерство здравоохранения Узбекистана
Узбекские медики поделятся с коллегами из Афганистана опытом борьбы с COVID-19

Мастер-классы пройдут в двух специализированных COVID-клиниках под Ташкентом. Афганские медики также ознакомятся с деятельностью многопрофильных центральных поликлиник и семейных поликлиник в столице Узбекистана, запланирована поездка афганских специалистов в Самаркандскую область.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Узбекистане число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 77 295, всего от инфекции скончались 614 человек, 75 545 выздоровели. В октябре-ноябре 2020 года число новых заболевших снизилось с 600-700 до 200 за сутки после роста динамики в сентябре и с тех пор продолжает снижаться. Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в стране наблюдался в июле 2020 года. Власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1023)
Теги:
врачи, пандемия, коронавирус, Узбекистан, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девочка участвует в мастер-классе по декорированию стеклянного шара в салоне-галерее елочных игрушек в павильоне №519 на ВДНХ.
Мастерская волшебства: роспись елочных игрушек на ВДНХ — фото
Искусство не вечно. Кладбище арт-объектов в Литве
Настоящие могилы и свечи: как в Литве хоронят произведения искусства — видео
Метеочувствительность: что это такое и как с ней бороться
Как преодолеть зависимость от погоды

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться