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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат

"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы

Министерство обороны РФ
Общество
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Минобороны ежегодно заказывает тысячи единиц современной боевой техники, разработка и совершенствование вооружений продолжается постоянно.

Уже в недалеком будущем военные получат уникальное оружие, основанное на других физических принципах, — порой словно из фантастических фильмов. О самых интересных и ожидаемых новинках — в материале РИА Новости.

Воздушная армада

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) придет на смену сверхзвуковому перехватчику МиГ-31. Работы по этому проекту начались в 2017-м. Конструкторы предлагают несколько вариантов ПАК ДП. Но уже сейчас понятно, что самолет будет быстрее, маневренней, с более мощными ударными возможностями.

Создание совершенно нового боевого авиационного комплекса — процесс небыстрый. По оценкам экспертов, на ПАК ДП потребуется еще не менее десяти лет. К тому моменту как раз завершится жизненный цикл "тридцать первых".

Сотрудники Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» во время работы (14 июля 2017 года, Жуковский)
© Foto : Кирилл Зыков / АГН "Москва"
Технологическая революция: когда взлетит российский МиГ-41
Перспективный перехватчик получит новейшее радиоэлектронное оборудование, а большинство задач при управлении машиной возьмет на себя искусственный интеллект. Кроме того, самолет сможет нести больше вооружений, будет легче и незаметней для радаров за счет применения композиционных материалов.

Еще один самолет будущего — перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который должен заменить стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также "дальники" Ту-22М3.

В конце декабря сообщалось, что первый опытный образец двигателя для нового ракетоносца уже изготовлен в "железе" и находится на сборке. Параллельно собирают еще несколько силовых установок. Их протестируют как на стендах, так и в составе летающей лаборатории.

Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
Минобороны России
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")

Конструктивно ПАК ДА реализуют по схеме "летающее крыло", со стелс-технологиями. Известно, что "стратег" сможет находиться в воздухе до 30 часов и преодолевать десятки тысяч километров. Пока не определились, делать ракетоносец сверхзвуковым или дозвуковым, но совершенно точно его укомплектуют самой передовой радиоэлектроникой и автоматикой.

Примечательно, что тяжелые ударные беспилотные аппараты могут поступить на вооружение ВКС даже чуть раньше, чем пилотируемые. Так, новейший БПЛА С-70 "Охотник" уже выполнил несколько полетов, в том числе в качестве истребителя-перехватчика. При этом аппарат действовал в тесной связке с истребителем пятого поколения Су-57. А в 2021-м предстоят пуски боевых ракет по воздушным мишеням. Поставки "Охотника" в войска запланированы уже на 2024-й.

Министерство обороны РФ
Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57

Путь "Посейдона"

Одна из самых ожидаемых разработок для ВМФ России — подводный аппарат "Посейдон". Проект вызывает большую обеспокоенность у США, так как с принятием на вооружение этого беспилотника их мощная противоракетная оборона рискует оказаться абсолютно бесполезной.

Океанская многоцелевая система Посейдон
Пресс-служба Минобороны РФ
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После доставки в определенный район Мирового океана дрон покидает АПЛ и уходит в автономное плавание. У него атомная силовая установка, поэтому дальность не ограничена. Маршруты самые непредсказуемые. Под водой "Посейдон" движется гораздо быстрее подлодок и может погружаться на глубину более километра. Боевая часть — обычная или ядерная. Работать беспилотник может как по крупным кораблям противника, так и по побережью. Боеголовка, мощность которой, по оценкам экспертов, достигает 100 килотонн, нанесет непоправимый ущерб любому прибрежному государству.

Ранее Минобороны сообщало, что ВМФ России проводит испытания подводной лодки — носителя "Посейдона" — АПЛ "Белгород". Ее строили под крылатые ракеты, но затем переоборудовали под беспилотник. Когда "Посейдон" примут на вооружение, точно не известно. Однако источник в ОПК ранее сообщал РИА Новости, что испытания носителя продлятся до конца 2021-го. Потом подлодку будут готовить к передаче ВМФ.

Океанская многоцелевая система Посейдон
Пресс-служба Минобороны РФ
Полигонные испытания комплекса "Посейдон"

Еще один крупный проект, реализуемый в интересах ВМФ, — многоцелевые АПЛ пятого поколения "Хаски". Их главное предназначение — противодействие американским стратегическим подводным лодкам класса "Огайо" и "Колумбия", а также авианосным группировкам. Предусмотрены два варианта АПЛ этого типа — вооруженные противолодочными крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковыми противокорабельными "Цирконами".

По оценкам экспертов, закладка головного корабля серии состоится после 2025-го, причем при его строительстве учтут опыт разработки подлодок проектов "Ясень и "Борей-М".

Проект АПЛ пятого поколения Хаски
Проект АПЛ пятого поколения "Хаски"

От "Буревестника" до "Прометея"

Много интересного и по ракетной тематике.

В частности, завершается работа над проектом тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", которая заменит самый мощный ядерный комплекс в мире Р-36М2 "Воевода". Летные испытания начнутся в ближайшее время — ожидается, что комплекс заступит на боевое дежурство в 2022-м.

Министерство обороны РФ
МБР "Сармат" готовится летать: для чего России "новая Satana"
Главная особенность "Сармата" — возможность нанесения удара как через Северный, так и через Южный полюс. Дальность стрельбы — 18 тысяч километров. Двухсоттонная ракета может разом забросить на другой континент до 15 боеголовок мощностью 750 килотонн каждая. При этом МБР будет оснащаться и новейшим гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард". Эксперты считают, что РС-28 "потянет" до четырех таких скоростных "глайдеров".

Напомним, "Авангард" уже эксплуатируется. Первый полк заступил на боевое дежурство в Оренбургской области в 2019-м. Носителями выступают МБР УР-100Н, способные взять лишь один блок. Благодаря огромной скорости — 25 тысяч километров в час — "Авангарды" практически неуязвимы для современных систем ПРО. Кроме того, блок маневрирует и предугадать его траекторию невозможно.

Другой стратегический ударный комплекс будущего — "Буревестник". Это низколетящая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой неограниченной дальности. Ее характеристики позволяют прокладывать маршруты с обходом всех районов ПРО.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
Министерство обороны РФ
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"

Войска ПВО пополнятся перспективной зенитной системой С-500 "Прометей". Сейчас она проходит государственные испытания, серийное производство и поставки в войска запланированы на ближайшие годы. Дальность действия С-500 — около 600 километров. "Прометей" решает задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны, способен перехватывать цели даже в космосе. Одновременно обстреливает десятки объектов, летящих со скоростью семь километров в секунду.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
С балтийско-черноморским прицелом: "Прометей" поражает цели на дальности 550 км
Кроме того, российскую систему ПВО усилит уникальный лазерный комплекс "Пересвет". Принципиально новое оружие предназначено для выведения из строя спутников, беспилотных летательных аппаратов, воздействия на аппаратуру ракет и пилотов самолетов или вертолетов. С декабря 2018-го "Пересвет" находится на опытно-боевом дежурстве и используется для прикрытия передвижных ракетных комплексов.

Это не единственный боевой лазер, предназначенный для российской армии. Как сообщил в конце декабря замминистра обороны Алексей Криворучко, разрабатываются и другие комплексы для борьбы с дронами, оптико-электронными и радиоэлектронными средствами противника.

Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
Министерство обороны РФ
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса "Пересвет"
Теги:
Армия, техника, оружие, Россия



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