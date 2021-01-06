16:49 06 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.45
  • EUR12761.90
  • USD10449.44
Поиск
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото

Патриарх Кирилл оценил умственные способности людей, не верящих в COVID-19

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/06/15737211.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210106/15737190/Patriarkh-Kirill-otsenil-umstvennye-sposobnosti-lyudey-ne-veryaschikh-v-COVID-19.html

Люди должны соблюдать все предписания медиков, поскольку неосторожность может послужить причиной страшного заболевания, подчеркнул патриарх Кирилл.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя назвал глупыми людей, которые игнорируют эпидемию. Об этом пишет РИА Новости.

Литургия в Успенском соборе в Ташкенте
РПЦ
Патриарх Кирилл: пока мы живы, нет точки невозврата
"Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. Феномен неверия присутствует и он всегда опасен. Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции", — сказал патриарх Кирилл.

Люди должны соблюдать все предписания медиков: носить маски, стараться соблюдать социальную дистанцию, поскольку "неосторожность может послужить причиной страшного заболевания", подчеркнул он.

Вместе с тем патриарх Кирилл отметил, что из-за эпидемии людей в храмах "совсем мало". Он призвал верующих уделять больше времени домашней молитве, детям и внукам.

Теги:
Русская православная церковь, православие, религия, Россия, коронавирус, пандемия, Патриарх Кирилл



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фигурки около флакона с надписью Вакцина от COVID-19. Париж.
Как жители разных стран мира прививаются от COVID-19 — фото
Праздник у зверей. Обитатели Московского зоопарка получили новогодние подарки
Сено и вареная свекла: что получили на Новый год звери Московского зоопарка
Метеочувствительность: что это такое и как с ней бороться
Как преодолеть зависимость от погоды

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться