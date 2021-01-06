Патриарх Кирилл оценил умственные способности людей, не верящих в COVID-19

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя назвал глупыми людей, которые игнорируют эпидемию. Об этом пишет РИА Новости.

"Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. Феномен неверия присутствует и он всегда опасен. Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции", — сказал патриарх Кирилл.

Люди должны соблюдать все предписания медиков: носить маски, стараться соблюдать социальную дистанцию, поскольку "неосторожность может послужить причиной страшного заболевания", подчеркнул он.

Вместе с тем патриарх Кирилл отметил, что из-за эпидемии людей в храмах "совсем мало". Он призвал верующих уделять больше времени домашней молитве, детям и внукам.