В Узбекистане теперь не нужно предъявлять страховой полис при нарушении ПДД

При отправке копии решения о наложении штрафа или SMS, водитель транспортного средства должен уведомить Департамент безопасности дорожного движения о совершенном нарушении не позднее 60-ти дней со дня вынесения постановления.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Приказом министра внутренних дел Узбекистана внесены изменения и дополнения в Инструкцию о порядке рассмотрения административных дел при нарушении ПДД.

В частности, при совершении правонарушения не нужно представлять копии страхового полиса обязательного страхования транспортного средства.

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К тому же документ дополнен пунктом 45(1), в котором приводятся случаи административного правонарушения, совершенные в срочном порядке:

выполнение транспортными средствами экстренных и специальных служебных обязанностей, при предъявлении подтверждающих документов;

беспрепятственный проезд транспортных средств экстренных и специальных служб при включенных проблесковых маячков и сирены. При этом фото и видео записывается с использованием автоматизированных технических средств.

Помимо этого, при отправке копии решения о наложении штрафа или SMS, водитель транспортного средства должен уведомить Департамент безопасности дорожного движения о совершенном нарушении не позднее 60-ти дней со дня вынесения постановления.

Кроме того, в последние годы в Узбекистане ведется работа по укреплению законности, созданию эффективной системы предупреждения преступности и внедрению современных ИКТ в сфере правосудия. В связи с чем, постановлением Кабмина были приняты дополнительные меры по широкому использованию современных информационных и коммуникационных технологий для профилактики правонарушений.

В настоящее время стартовало поэтапное внедрение проекта "Единое электронное производство по делам об административных правонарушениях". Данная инициатива позволит упростить процедуры и сократить сроки производства.

Также в ближайшее время ожидается модернизация автоматизированных систем при дактилоскопическом сравнении, а также идентификации личности в процессе оформления биометрических паспортов.