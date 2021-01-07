Uzbekistan Airways купит еще один Dreamliner в марте 2021 года

Об этом стало известно из Инвестиционной программы на 2021-2023 годы, утвержденной в конце декабря президентом Шавкатом Мирзиёевым.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В соответствии с Инвестиционной программой на 2021-2023 годы, утвержденной 28 декабря главой государства Шавкатом Мирзиёевым, Uzbekistan Airways приобретет еще один Boeing 787-8 Dreamliner в марте текущего года.

На покупку самолета выделят $141,7 млн, из которых $107,1 млн будут профинансированы за счет кредитных средств, выделенных Государственным банком развития Китая.

Отметим, что национальная авиакомпания начала коммерческую эксплуатацию "Дримлайнеров" в сентябре 2016 года, став первым заказчиком Boeing 787 в Центральной Азии.

В январе 2018-го, когда в парке Uzbekistan Airways было уже два аналогичных воздушных судна, перевозчик подписал контракт на приобретение к 2021 году еще четырех лайнеров Dreamliner.

В июле 219 года сообщалось, о том, что авиакомпания Узбекистана UzAirways ввела в эксплуатацию пятый по счету Boeing-787 Dreamliner.