В УВД Ферганской области новые назначения

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Алексей Ягудин выступил с программой "Зима" в Ташкенте — видео В четверг в столице состоялось открытие катка около ГАБТ имени Алишера Навои. Гвоздем программы стало выступление российского фигуриста с его знаменитой программой "Зима". 879