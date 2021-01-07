В УВД Ферганской области новые назначения

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Приказом министра внутренних дел по личному составу в подразделении МВД Ферганской области произведены должностные назначения, сообщает пресс-служба силового госоргана.
Согласно официальной информации, подполковник Элёрбек Ганиев занял пост представителя начальника УВД Ферганской области по первой региональной зоне — начальника регионального координационного центра.
Ранее он работал на должности начальника ОВД в Кувасае.
К тому же подполковник Музаффаржон Холдаров стал представителем начальника УВД Ферганской области по второй региональной зоне — начальником регионального координационного центра.
До назначения он работал первым заместителем начальника УКД ОВД Коканда.