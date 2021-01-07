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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

В УВД Ферганской области новые назначения

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210107/15743420/V-sisteme-MVD-Ferganskoy-oblasti-novye-naznacheniya-.html

Кадровые изменения произведены в региональном подразделении госоргана в соответствии с приказом министерства внутренних дел.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Приказом министра внутренних дел по личному составу в подразделении МВД Ферганской области произведены должностные назначения, сообщает пресс-служба силового госоргана.

Согласно официальной информации, подполковник Элёрбек Ганиев занял пост представителя начальника УВД Ферганской области по первой региональной зоне — начальника регионального координационного центра.

Ранее он работал на должности начальника ОВД в Кувасае.

К тому же подполковник Музаффаржон Холдаров стал представителем начальника УВД Ферганской области по второй региональной зоне — начальником регионального координационного центра.

До назначения он работал первым заместителем начальника УКД ОВД Коканда.

Теги:
назначения, Фергана, МВД Узбекистана



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