Как встретили Рождество в Свято-Успенском соборе Ташкента — фото

Несколько тысяч православных верующих Узбекистана пришли на Рождественское богослужение в Свято-Успенский кафедральный собор в Ташкенте в ночь на 7 января

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента в ночь на 7 января состоялось рождественское богослужение.

Литургию в соборе совершил глава Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

"В эту святую ночь в собор пришли многие верующие, чтобы прославить народившегося Спасителя и поблагодарить Бога за возможность молиться в условиях ослабленных карантинных мер в Узбекистане", — рассказали в пресс-службе Ташкентской и Узбекистанской епархии.

В этом году из-за пандемии коронавируса в богослужениях приняло меньше верующих, чем обычно. Традиционно в ташкентском соборе Рождество встречают около пяти тысяч православных.

Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии Рождественское богослужение в Свято-Успенском соборе Ташкента

"Желаю помощи Божией всем нам в избавлении от всякого зла, болезней и многоразличных страданий, чтобы Господь, видя наше покаяние и исправление, избавил нас от эпидемии, и мы жили бы в любви друг ко другу, в вере и благочестии", — заявил в рождественском послании Викентий.

Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии В Свято-Успенском соборе Ташкента

"В этот день праздничные богослужения прошли во всех храмах Ташкентской епархии", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Власти Узбекистана с 15 августа 2020 года начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19. Мечети, церкви и другие религиозные организации были открыты с 17 августа, но коллективные службы по выходным были разрешены только с 17 ноября. Религиозные объекты продолжают работать с соблюдением ряда санитарных норм — наличия масок и измерения температуры тела при входе.

Ташкентская епархия объединяет приходы и монастыри Русской православной церкви (РПЦ) в Узбекистане. Из состава Ташкентской епархии в 2007 году выделено Патриаршее благочиние приходов РПЦ в Туркменистане, а в 2011-м — Бишкекская и Душанбинская епархии. Все они объединены в Среднеазиатский митрополичий округ, главой которого назначен митрополит Ташкентский и Узбекистанский. В республике сегодня действует 37 приходов РПЦ, работают три православных монастыря.