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Ташкентцев просят сообщать о замерзающих в аномальный мороз бездомных

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210107/15744077/Zhiteley-Tashkenta-prosyat-soobschat-o-zamerzayuschikh-v-anomalnyy-moroz-bezdomnykh.html

Всю неделю температура воздуха в Узбекистане будет на восемь-десять градусов ниже среднемноголетних значений из-за холодного антициклона, центр которого располагается над районами Сибири.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. ГУВД Ташкента просит горожан и гостей столицы Узбекистана не оставаться равнодушными и сообщать о замерзающих на улицах бездомных людях в круглосуточную дежурную службу, сообщает пресс-служба ведомства.

Температура в столице Узбекистана на текущей неделе опустится до десяти градусов ниже ноля, что является аномальным значением для Ташкента в это время года.

"Уважаемые жители и гости Ташкента! В эти дни в столице минусовая температура держится даже днем. Если вы увидели бездомного, замерзающего на улице, проявите милосердие, сообщите в ГУВД Ташкента по телефону 71-281-90-32", — говорится в публикации на Telegram-канале управления.

Нуждающихся в помощи отвозят в приют для бездомных, организованный ГУВД при Центре по реабилитации лиц без определенного места жительства. За прошедшие сутки сотрудники главка в подвалах домов, на теплотрассах, в подъездах многоэтажных домов нашли и направили в приют 24 человека.

Замерзший водопад. Архивное фото
© Sputnik / Константин Михальчевский
Водопад замерз на юге Узбекистана, в страну пришло аномальное похолодание
"Здесь люди, порой, потерявшие надежду на доброту и милосердие, проходят медицинский осмотр, им предоставляется возможность привести себя в порядок, переодеться в чистую одежду по сезону, поесть горячую еду и впервые за долгое время выспаться в теплой кровати", — добавили в пресс-службе.

Ранее Узгидромет сообщал, что ночные морозы в эти дни усилятся до минус десяти градусов, по северу и пустынной зоне — до минус 17 градусов. Днем температура воздуха до конца недели не превысит минус пяти градусов. Всю неделю температура воздуха в Узбекистане будет на восемь-десять градусов ниже среднемноголетних значений из-за холодного антициклона, центр которого располагается над районами Сибири.

Теги:
помощь, Узбекистан, бездомный, ГУВД Ташкента, Ташкент



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