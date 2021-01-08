Ташкентцы начнут платить за питьевую воду и канализацию по новым тарифам

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В столице с 24 января будут установлены новые тарифы на использование питьевой воды и оказание услуг канализации, сообщают в компании "Тошкент шаҳар сув таъминоти".

Питьевая вода:

для населения группы I: тариф за 1 м 3 – 400 сумов (ранее 310 сумов);

– 400 сумов (ранее 310 сумов); для бюджетных учреждений группы II: тариф за 1 м 3 – 400 сумов (ранее 310 сумов);

– 400 сумов (ранее 310 сумов); для оптовых потребителей группы II: тариф за 1 м 3 – 400 сумов (ранее 310 сумов);

– 400 сумов (ранее 310 сумов); для коммерческих потребителей группы III: тариф за 1 м3 – 1 000 сумов (ранее 730 сумов).

Услуги канализации:

для населения группы I: тариф за 1 м 3 – 350 сумов (ранее 250 сумов);

– 350 сумов (ранее 250 сумов); для бюджетных учреждений группы II: тариф за 1 м 3 – 350 сумов (ранее 250 сумов);

– 350 сумов (ранее 250 сумов); для оптовых потребителей группы II: тариф за 1 м 3 – 350 сумов (ранее 250 сумов);

– 350 сумов (ранее 250 сумов); для коммерческих потребителей группы III: тариф за 1 м3 – 820 сумов (ранее 460 сумов).

Ранее ООО "Тошкент шаҳар сув таъминоти" опубликовало на портале СОВАЗ проект решения хокима Ташкента, предусматривающего повышение действующих тарифов на питьевую воду. В соответствии с документом предлагалось увеличить стоимость питьевой воды для населения на 61,2%, для коммерческих организаций – на 105,4%.