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Ташкентцы начнут платить за питьевую воду и канализацию по новым тарифам

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210108/15746941/Tashkenttsy-nachnut-platit-za-pitevuyu-vodu-i-kanalizatsiyu-po-novym-tarifam.html

Инициатива принята на основании решения Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов и декларации, утвержденной Главным управлением финансов аппарата столичного хокимията.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В столице с 24 января будут установлены новые тарифы на использование питьевой воды и оказание услуг канализации, сообщают в компании "Тошкент шаҳар сув таъминоти".

Питьевая вода:

  • для населения группы I: тариф за 1 м3 – 400 сумов (ранее 310 сумов);
  • для бюджетных учреждений группы II: тариф за 1 м3 – 400 сумов (ранее 310 сумов);
  • для оптовых потребителей группы II: тариф за 1 м3 – 400 сумов (ранее 310 сумов);
  • для коммерческих потребителей группы III: тариф за 1 м3 – 1 000 сумов (ранее 730 сумов).

Услуги канализации:

  • для населения группы I: тариф за 1 м3 – 350 сумов (ранее 250 сумов);
  • для бюджетных учреждений группы II: тариф за 1 м3 – 350 сумов (ранее 250 сумов);
  • для оптовых потребителей группы II: тариф за 1 м3 – 350 сумов (ранее 250 сумов);
  • для коммерческих потребителей группы III: тариф за 1 м3 – 820 сумов (ранее 460 сумов).

Ранее ООО "Тошкент шаҳар сув таъминоти" опубликовало на портале СОВАЗ проект решения хокима Ташкента, предусматривающего повышение действующих тарифов на питьевую воду. В соответствии с документом предлагалось увеличить стоимость питьевой воды для населения на 61,2%, для коммерческих организаций – на 105,4%.

Теги:
Ташкент, Хокимият Ташкента, тарифы, пресная вода, вода



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