Врачи назвали новый способ защиты от коронавирусной инфекции

Между тем обращаем внимание, что есть противопоказания, при которых следует отказаться от данных методов профилактики.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев дал несколько рекомендаций, как укрепить иммунитет с разгар пандемии COVID-19.

По словам специалиста, в период нестабильной эпидемиологической ситуации очень важно закаливать горло, поскольку вирусы и бактерии попадают в наш организм преимущественно через верхние дыхательные пути.

В том числе через глотку. Именно там, к слову, расположено лимфоэпителиальное кольцо, которое задержит инфекцию, если иммунитет сильный.

Как же закалять горло?

Зайцев посоветовал прибегнуть к так называемой скандинавской методике.

"Берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем", — объяснил врач в эфире радио Sputnik.

По его словам, цитрус богат витамином C, который укрепляет слизистую. С помощью льда, в свою очередь, можно тренировать заднюю стенку глотки — лимфоидную ткань.

Рассасывать такие льдинки (она должна был в диаметре не больше 5 сантиметров) рекомендуется дважды в день.

Зайцев дал и другие советы, как можно укрепить иммунитет и закалить горло. Так, к примеру, зимой необходимо совершать прогулки и дышать воздухом как носом, так и ртом.

Это, как отметил специалист, положительно скажется на горле и на общем здоровье в период пандемии.

Однако врач предупредил: от этих приемов следует воздержаться тем, кто страдает субатрофией и атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая оболочка очень иссушена.

Такая профилактика также противопоказана при уже развивающихся инфекционных заболеваниях и при воспалениях верхних дыхательных путей.