Врачи назвали новый способ защиты от коронавирусной инфекции

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев дал несколько рекомендаций, как укрепить иммунитет с разгар пандемии COVID-19.
По словам специалиста, в период нестабильной эпидемиологической ситуации очень важно закаливать горло, поскольку вирусы и бактерии попадают в наш организм преимущественно через верхние дыхательные пути.
В том числе через глотку. Именно там, к слову, расположено лимфоэпителиальное кольцо, которое задержит инфекцию, если иммунитет сильный.
Как же закалять горло?
Зайцев посоветовал прибегнуть к так называемой скандинавской методике.
"Берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем", — объяснил врач в эфире радио Sputnik.
По его словам, цитрус богат витамином C, который укрепляет слизистую. С помощью льда, в свою очередь, можно тренировать заднюю стенку глотки — лимфоидную ткань.
Рассасывать такие льдинки (она должна был в диаметре не больше 5 сантиметров) рекомендуется дважды в день.
Зайцев дал и другие советы, как можно укрепить иммунитет и закалить горло. Так, к примеру, зимой необходимо совершать прогулки и дышать воздухом как носом, так и ртом.
Это, как отметил специалист, положительно скажется на горле и на общем здоровье в период пандемии.
Однако врач предупредил: от этих приемов следует воздержаться тем, кто страдает субатрофией и атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая оболочка очень иссушена.
Такая профилактика также противопоказана при уже развивающихся инфекционных заболеваниях и при воспалениях верхних дыхательных путей.