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В России увеличили прожиточный минимум — он установлен на 2021 год

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Также стали действовать новые правила расчета МРОТ. Это следует из соответствующего постановления правительства.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении нового размера прожиточного минимума в стране.

В 2021 году он составит:

  • на душу населения — 11 653 рубля;
  • для трудоспособных граждан — 12 702 рубля;
  • для детей — 11 303 рубля;
  • для пенсионеров – 10 022 рубля.

Важно: в 2021-м прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было ранее. 

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Также теперь расчет производится, исходя из стоимости медианного среднедушевого дохода. 

С 1 января это соотношение составляет 44,2%.

Согласно новой методике, его следует пересматривать по меньшей мере раз в 5 лет. 

До этого прожиточный минимум высчитывался на основе стоимости потребительской корзины. 

Новый МРОТ в Новый год

С 1 января также вступил в силу закон, предполагающий новую методику расчета минимального размера оплаты труда.

МРОТ составит 42% от медианной зарплаты. При этом его размер не может снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты.

Ожидается, что данные изменения затронут около 3,9 миллиона граждан. 

Теги:
Россия, прожиточный минимум, рубль



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