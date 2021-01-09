В России увеличили прожиточный минимум — он установлен на 2021 год

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении нового размера прожиточного минимума в стране.
В 2021 году он составит:
- на душу населения — 11 653 рубля;
- для трудоспособных граждан — 12 702 рубля;
- для детей — 11 303 рубля;
- для пенсионеров – 10 022 рубля.
Важно: в 2021-м прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было ранее.
Также теперь расчет производится, исходя из стоимости медианного среднедушевого дохода.
С 1 января это соотношение составляет 44,2%.
Согласно новой методике, его следует пересматривать по меньшей мере раз в 5 лет.
До этого прожиточный минимум высчитывался на основе стоимости потребительской корзины.
Новый МРОТ в Новый год
С 1 января также вступил в силу закон, предполагающий новую методику расчета минимального размера оплаты труда.
МРОТ составит 42% от медианной зарплаты. При этом его размер не может снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты.
Ожидается, что данные изменения затронут около 3,9 миллиона граждан.