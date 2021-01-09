Информация о сходе состава на Сергелийской линии метро оказалась фейком

Движение составов на всех линиях столичного метро осуществляется в штатном режиме в соответствии с утвержденным графиком.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространились слухи об аварийной ситуации на Сергелийской ветке метрополитена.

В частности, утверждалось, что на одной из станций с рельсов сошел состав.

В УП "Тошкент метрополитени" назвали данную информацию фейком.

"Никаких чрезвычайных ситуаций на Сергелийской линии, а также на других линиях метрополитена Ташкента не возникало. Движение составов на всех линиях столичного метро осуществляется в штатном режиме согласно утвержденному графику", — говорится в официальном заявлении.

Граждан также предупредили об ответственности за распространение ложных сведений в интернете.

Напомним, что проектирование Сергелийской линии метро было начато в 2017 году.

Ее открытие состоялось пару недель назад.

В церемонии принял участие глава республики Шавкат Мирзиёев, который стал первым пассажиром новой линии.

Протяженность новой ветки составила семь километров. Она способна перевозить до 35 тысяч пассажиров в сутки.