Информация о сходе состава на Сергелийской линии метро оказалась фейком

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространились слухи об аварийной ситуации на Сергелийской ветке метрополитена.
В частности, утверждалось, что на одной из станций с рельсов сошел состав.
В УП "Тошкент метрополитени" назвали данную информацию фейком.
"Никаких чрезвычайных ситуаций на Сергелийской линии, а также на других линиях метрополитена Ташкента не возникало. Движение составов на всех линиях столичного метро осуществляется в штатном режиме согласно утвержденному графику", — говорится в официальном заявлении.
Граждан также предупредили об ответственности за распространение ложных сведений в интернете.
Ее открытие состоялось пару недель назад.
В церемонии принял участие глава республики Шавкат Мирзиёев, который стал первым пассажиром новой линии.
Протяженность новой ветки составила семь километров. Она способна перевозить до 35 тысяч пассажиров в сутки.