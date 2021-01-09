Сколько туристов побывали в Узбекистане в 2020 году

Власти республики также рассказали о планах на этот год: экспорт туристических услуг рассчитывают довести до 370 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Вице-премьер, глава Госкомтуризма Узбекистана Азиз Абдухакимов привел данные о количестве туристов, которые посетили республику в 2020 году.

По его словам, красотами странами приехали полюбоваться 1,504 миллиона иностранных путешественников.

"В результате глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, туризм в нашей стране стал одной из наиболее пострадавших отраслей. Всего в 2020 году Узбекистан посетили 1 миллион 504 тысячи туристов. При этом оказано туристических услуг на сумму 261 миллион долларов", — подчеркнул Абдухакимов.

В 2021-м власти республики намерены проделать работу на основе не общих цифр, а четких планов и детальных расчетов по рейсам.

Больше внимание также планируется уделить паломническому туризму.

Всего в этом году власти рассчитывают привлечь 1,7 миллиона иностранных гостей.

Как ожидается, благодаря этому экспорт туристических услуг достигнет 370 миллионов долларов.

Ранее в Узбекистане создали гастрономический электронный словарь. Отмечается, что глоссарий удобен как для поваров, работающих в ресторанах и кафе, так и для туристов.