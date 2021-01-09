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Актеры советского фильма "Служебный роман" попали в больницу с коронавирусом

tvbesedka.com
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210109/15751689/Aktery-sovetskogo-filma-Sluzhebnyy-roman-popali-v-bolnitsu-s-koronavirusom.html

Инфекцию подхватили исполнители роли Верочки — Лия Ахеджакова, замдиректора Самохвалова — Олег Басилашвили. Ранее коронавирус также выявили у Алисы Фрейндлих, которая сыграла Людмилу Прокофьевну.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Советская и российская артистка Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом. Об этом РИА Новости рассказал директор театра "Современник" Игорь Попов.

© Sputnik / Илья Питалев
Актриса Лия Ахеджакова

Сейчас актриса чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно о том, что инфекцию также подхватил ее коллега по площадке фильма "Служебный роман" Олег Басилашвили — артист тоже был госпитализирован.

© Sputnik / Алексей Даничев
Народный артист СССР Олег Басилашвили

Сегодня его выписали из больницы, в то время как Ахеджакова пока остается на лечении. 

В середине декабря COVID-19 диагностировали и у исполнительницы главной роли — Алисы Фрейндлих.

© Sputnik / Алексей Даничев
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих

Актрису госпитализировали в конце 2020-го, отметив, что она находится в тяжелом состоянии и даже нуждается в реанимационной поддержке.

Тем не менее, по словам врачей, состояние артистки уже постепенно улучшается. Ее состояние оценивается как стабильное, однако пока о выписке речи не заходило.  

 

Теги:
здоровье, Россия, СССР, коронавирус, больница, госпитализация, фильмы, актриса



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