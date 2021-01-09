Актеры советского фильма "Служебный роман" попали в больницу с коронавирусом

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Советская и российская артистка Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом. Об этом РИА Новости рассказал директор театра "Современник" Игорь Попов.
Сейчас актриса чувствует себя хорошо.
Ранее стало известно о том, что инфекцию также подхватил ее коллега по площадке фильма "Служебный роман" Олег Басилашвили — артист тоже был госпитализирован.
Сегодня его выписали из больницы, в то время как Ахеджакова пока остается на лечении.
В середине декабря COVID-19 диагностировали и у исполнительницы главной роли — Алисы Фрейндлих.
Актрису госпитализировали в конце 2020-го, отметив, что она находится в тяжелом состоянии и даже нуждается в реанимационной поддержке.
Тем не менее, по словам врачей, состояние артистки уже постепенно улучшается. Ее состояние оценивается как стабильное, однако пока о выписке речи не заходило.