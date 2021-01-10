3 причины доверять российской вакцине "Спутник V" по версии Bloomberg

Напомним, что "Спутник V" по-прежнему остается первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Агентство Bloomberg перечислило несколько оснований доверять первой в мире зарегистрированной вакцине, разработанной российскими учеными.

Напомним, что препарат назвали "Спутник V".

По словам журналиста агентства Сэма Фазели, Россия с этим препаратом вошла в пятерку крупнейших производителей вакцин в мире по числу доз, на которые зарубежные страны оформили предзаказ.

Также в Bloomberg указали на то, что "Спутник V" прошел клинические испытания третьей фазы. По итогам исследования препарат показал свою эффективность. Этот показатель, к слову, на всех этапах испытаний превышал 90%.

Однако эффективность в защите от COVID-19 — это одно, а последствия от перенесенного заболевания — другое.

Журналист отметил, что в ходе испытаний российской вакцины не было выявлено ни одного случая тяжелого течения болезни.

Еще один важный момент по мнению аналитика Bloomberg: Россия сотрудничает с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от COVID с применением одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

"Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах. — Прим. ред.) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина "Спутник V" может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях", — заключил Фазели.

Журналист отметил, что выбрал бы российскую вакцину, нежели ту же самую китайскую CoronaVac, разработанной биофармацевтической компанией SINOVAC.

Напомним, что "Спутник V" по-прежнему остается первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции.

Препарат был разработан учеными НИЦЭМ имени Гамалеи.

Вакцина уже продемонстрировала свою безопасность и эффективность.

Также она показала отсутствие долгосрочных негативных последствий.