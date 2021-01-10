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Самолет Airbus-320. Архивное фото

МИД Узбекистана помог 180 согражданам, застрявшим во Внуково, вернуться домой

Sputnik / Марина Лысцева
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210110/15752979/MID-Uzbekistana-pomog-180-sograzhdanam-zastryavshim-vo-Vnukovo-vernutsya-domoy.html

Граждане республики скопились в столичном аэрорту 7-8 января после отмены рейса Москва—Самарканд российской авиакомпании Royal Flight.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Посольство Узбекистана в Москве помогло 180 соотечественникам, застрявшим в аэропорту Внуково, вылететь в субботу в Самарканд.

Об этом сообщили в МИД республики.

Отмечается, что 7-8 января в аэропорту скопились граждане Узбекистана после отмены рейса Москва—Самарканд российской авиакомпании Royal Flight.

"Благодаря предпринятым оперативным усилиям посольства Узбекистана в Москве, все пассажиры отмененного рейса (180 человек) отправлены в Республику Узбекистан внеочередным рейсом российской авиакомпании Azur Air, вылет которого состоялся в 00.05 9 января", — отметили в МИД.

При содействии благотворительных организаций сограждане, застрявшие во Внуково, были обеспечены горячим питанием и средствами гигиены.

© Sputnik / Валерий Мельников
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Напомним: авиакомпания Uzbekistan Airways в сентябре возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.

Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается нестабильной (в частности в Россию), осуществляются пока только в режиме спецрейсов.

Авиаперелет между городами РФ в Узбекистан возможен только при наличии справки об отсутствии COVID-19 (анализ должен быть взят методом ПЦР).

Теги:
Самарканд, аэропорт, Москва, МИД Узбекистана



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