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Ввод в эксплуатацию ТЭС

Сбой на ТЭС на юге Узбекистана устранен — Минэнерго

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210110/15753236/Sboy-na-TES-na-yuge-Uzbekistana-ustranen--Minenergo.html

Это уже не первый случай аварийной остановки энергоблоков Талимарджанской ТЭС с начала года. В последний раз инцидент произошел 5 января из-за отключения ПГУ.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Сбой на Талимарджанской тепловой электростанции (ТЭС) в Кашкадарьинской области, который накануне вновь привел к отключению электроэнергии в ряде районов и городов, устранен.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что все энергоблоки сейчас работают в штатном режиме.

"В результате осуществленных специалистами мероприятий сегодня, 9 января, в 11.36 в штатном режиме была запущена третья и в 12.59 — вторая парогазовая установка", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для устранения неполадок на месте ЧС находится министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов.

© Sputnik / Александр Кряжев
В Узбекистане произошел блэкаут — в некоторых районах нет света

Накануне в ОАО "Кашкадарьинские региональные электрические сети" сообщили, что на Талимарджанской ТЭС произошло отключение двух парогазовых установок (ПГУ) общей мощностью 900 мегаватт.

В результате часть населения осталась без света.

Позднее стало известно, что работа двух ПГУ на станции была приостановлена из-за сработавшей технологической защиты. Из-за этого нагрузка подачи электроэнергии снизилась до 446 мегаватт.

Теги:
электричество, электроэнергия, Талимарджанская ТЭС, ТЭС, Министерство энергетики



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