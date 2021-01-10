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Трагедия в небе над Индонезией: узбекистанцев в упавшем самолете не было

© AFP 2018 / ADEK BERRY
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210110/15753975/Tragediya-v-nebe-nad-Indoneziey-uzbekistantsev-v-upavshem-samolete-ne-bylo.html

9 января пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты упал в воду неподалеку от острова Лаки.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. На борту потерпевшего крушение индонезийского самолета были только местные жители.

Иностранцев среди пассажиров не было, сообщает местная газета Jakarta Globe со ссылкой на главу Национального комитета по безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

"Все пассажиры на борту были индонезийцами", — заявил чиновник.

Трагедия произошла вчера. Пассажирский лайнер Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air направлялся из Джакарты в Понтианак.

Спустя несколько минут связь с самолетом прервалась, он исчез с экранов радаров. 

Примерно в это же время местные жители услышали два громких взрыва, а уже позднее начали находить обломки.

Фрагменты воздушного судна и тел погибших были обнаружены в Яванском море на глубине 23 метра. Это позволило спасателям определить вероятное место крушения Boeing 737-500. 

  • Спасатели продолжают поиск обломков самолета и тел погибших
    © AFP 2018 / DANY KRISNADHI
  • Спасатели продолжают поиск обломков самолета и тел погибших
    © AFP 2018 / ADEK BERRY
  • Спасатели продолжают поиск обломков самолета и тел погибших
    © AFP 2018 / ADITYA AJI
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© AFP 2018 / DANY KRISNADHI
Спасатели продолжают поиск обломков самолета и тел погибших

На борту, по последним данным, находились 62 человека, среди них 53 пассажира (в том числе дети) и 12 членов экипажа.

Спасатели уже обнаружили черные ящики. Причина крушения пока не называется. 

Теги:
самолет, крушение самолета, трагедия, Индонезия



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