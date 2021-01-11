Жители сразу 3 городов Узбекистана ощутили землетрясение в Кыргызстане

Магнитуда подземных толчков на территории республики составила 2 балла (в Намангане, Андижане и Фергане).

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Сегодня ночью жители Узбекистана ощутили землетрясение, которое произошло в Кыргызстане, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"11 января в 00.38 по ташкентскому времени (10 января в 19.38 по Гринвичу) в Кыргызстане произошло землетрясение. Координаты: 41,09 градуса северной широты; 73,55 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,4. Глубина — 20 километров", — говорится в публикации.

Эпицентр подземных толчков находился в 363 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган - 158 км, 2 балла;

Андижан - 107 км, 2 балла;

Фергана - 168 км, 2 балла.

Это уже второе землетрясение, которое жители республики ощутили с начала года. В прошлый раз подземные толчки были зафиксированы вечером 1 января.