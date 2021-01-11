Шоколад, поклон или объятие: как благодарят в разных странах мира

Сегодня во всем мире отмечается Международный день "спасибо". Мы решили разобраться, как лучше отблагодарить собеседника в другой стране, чтобы не обидеть.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Культура каждой страны развивается по своим законам и в каждой есть свои особенности общения. Например, во многих местах по-разному выражают благодарность: кто-то сразу обнимает человека, кто-то дарит шоколад, а некоторые вообще слово "спасибо" не произносят.

К слову, сегодня во всем мире отмечается Международный день "спасибо". Мы решили разобраться, как лучше отблагодарить собеседника в другой стране, чтобы не обидеть.

Филиппины

Филиппинцы чаще всего выражают благодарность искренней улыбкой и приветливым кивком головы.

© AFP 2018 / ROMEO GACAD Жители Филиппин

Россия

В России же люди могут не только сказать "спасибо", но и обнять незнакомого человека в знак благодарности.

© AFP 2018 / Spencer Platt Люди обнимаются

Непал

В Непале благодарность — это две руки, которыми принимается подарок или иную вещь. Благодарность может выражаться сжатием руки того, кому признателен человек. Даже сдачу в магазине принято брать обеими руками, чтобы выказать свое уважение к кассиру.

Pixabay Рукопожатие

Япония

Японцы чаще всего кланяются, чтобы выразить свое признание и показать, что они благодарны. Сложенные руки и поклон являются самыми искренними жестами. К тому же в Японии существует традиция дарить подарки и сувениры, тем самым показывая почтение тому, кто дорог.

© AFP 2018 Япония

Китай

Сдержанные китайцы чаще всего выражают благодарность не в словесной форме, а с помощью жестов. Часто за столом можно увидеть, как люди постукивают пальцами правой руки по столу. Неприметный на первый взгляд жест на самом деле является благодарностью за внимание, гостеприимство и доброжелательность. Еще один жест "спасибо" — руки, сложенные в форме рукопожатия или поднятые на уровень головы.

© AFP 2018 / PETER PARKS Китай

Индия

А вот в Индии принято благодарить незнакомых людей, а в семьях и среди близких "спасибо" не произносят. Считается, что близкие люди и так постоянно рядом, помогают и поддерживают, тем самым выражая друг другу благодарность не словами, а поступками.

© AFP 2018 / NARINDER NANU Индия, Йога

Венгрия

В благодарность в Венгрии принято преподносить шоколад или цветы.

© Foto : pixabay Шоколадная плитка

Арабские страны

Выражать благодарность в арабских странах принято не за все. Например, за гостеприимное отношение хозяина к гостю благодарность в арабских странах очень приветствуется. Но за прием пищи благодарить можно только после того, как вам подадут кофе строго три раза. К слову, только после третьего раза от напитка можно отказаться, иначе это будет выглядеть неуважением к хозяину дома.