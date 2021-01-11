В Узбекистане местных чиновников будут готовить "с университетской скамьи"

Министерство по поддержке махалли и семьи может давать работникам махаллей рекомендации для поступления на заочное отделение вузов по специальности "социальный работник".

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по совершенствованию системы подготовки кадров для органов самоуправления граждан".

Согласно документу, с 2021/2022 учебного года в педагогических и финансово-экономических вузах на бакалавриате вводится новая специальность — "Социальная работа (по различным отраслям деятельности)".

Обучение будет проводиться заочно.

Власти ожидают, что внедрение данной специальности в учебных учреждениях обеспечит в будущем органы самоуправления высококвалифицированными специалистами.

До 1 марта 2021 года ответственным ведомствам поручено провести анализ текущих и перспективных потребностей махаллей в кадрах.

На основе результатов анализа в Министерство экономического развития и сокращения бедности РУз будут внесены предложения по квотам приема.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека определен в качестве базового вуза по разработке учебно-методической литературы, квалификационных требований, учебным планам и программам обучения.

В учебный процесс будут привлекать опытных практиков, а также иностранных профессоров и специалистов в области подготовки социальной работников.

Министерство поддержки махалли и семьи может давать своим сотрудникам рекомендации, успешно сдавшим вступительные экзамены.

Предоставление рекомендации осуществляется на основании следующих критериев:

• опыт работы не менее трех лет в системе махалли;

• работа в течение последнего года на занимаемой должности;

• махалля, где работал гражданин, признана "образцовой";

• дана положительная оценка областными, районными (городскими) управлениями и отделами Министерства по поддержки махалли и семьи, а также Кенгашами народных депутатов;

• отсутствие дисциплинарных взысканий.

В соответствии с законом "Об органах самоуправления граждан" не допускается вмешательство госорганов и их должностных лиц в деятельность махаллей.

Министерство по поддержке махалли и семьи образовано в феврале 2020 года. Одной из важнейших задач министерства является организация адресного содействия неблагополучным и проблемным семьям.