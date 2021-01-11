Узбекистан продлил запрет на авиасообщение с несколькими странами

Данные ограничения будут постепенно сниматься по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Узбекистан продлил запрет на выполнение рейсов из Великобритании и ряда других стран до 1 февраля, сообщают в Республиканской специальной комиссии.

"Иностранным гражданам, находившимся в Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР, в течение последних 14 дней, не разрешено въезжать в Узбекистан в течение всего этого срока", - говорится в информации.

Граждане Узбекистана, которые будут прибывать в Узбекистан через третьи страны и находившиеся в течение последних 14 дней в Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР, должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин в отеле или специальном карантинном комплексе.

Данные ограничения будут постепенно сниматься по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах.

Напомним, Узбекистан с 21 декабря по 10 января приостановил авиасообщение с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах.

Узбекистан приостановил авиасообщение с восемью странами >>

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По его словам, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19 эффективна против новой разновидности вируса, заверил чиновник.

В Минздраве ЮАР на этой неделе также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.