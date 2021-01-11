Российские и узбекские ученые выявили неожиданный способ борьбы с COVID-19

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус, включая его мутации, не навредив при этом человеку. К такому выводу пришли ученые из России и Узбекистана, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).
Как рассказали в вузе, изучением радиационного влияния на COVID-19 занимаются ученые УрФУ и Академии наук РУз. В ходе совместных исследований обнаружены особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.
Сейчас коллектив ученых разрабатывает методику лечения.
По словам специалистов, радиационное воздействие рассчитано не только на COVID-19, но и на другие вирусы, в частности, его мутации, в связи с чем они предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.