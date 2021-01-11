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Российские и узбекские ученые выявили неожиданный способ борьбы с COVID-19

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210111/15762808/Rossiyskie-i-uzbekskie-uchenye-vyyavili-neozhidannyy-sposob-borby-s-COVID-19.html

Исследование началось с идеи, выдвинутой в апреле 2020 года группой ученых из РУз, возглавляемой профессором Борисом Оксенгендлером, который одновременно является и сотрудником лаборатории в Уральском федеральном университете.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус, включая его мутации, не навредив при этом человеку. К такому выводу пришли ученые из России и Узбекистана, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

Как рассказали в вузе, изучением радиационного влияния на COVID-19 занимаются ученые УрФУ и Академии наук РУз. В ходе совместных исследований обнаружены особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

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"Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток", — рассказал профессор УрФУ Анатолий Зацепин, которого цитирует пресс-служба.

Сейчас коллектив ученых разрабатывает методику лечения.

По словам специалистов, радиационное воздействие рассчитано не только на COVID-19, но и на другие вирусы, в частности, его мутации, в связи с чем они предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.

Теги:
пандемия, коронавирус, российские ученые, узбекские ученые, Ученые



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