Президент посетил воинскую часть в Джизакской области

Глава государства поручил ответственным лицам вывести боевую подготовку на новый уровень с учетом наблюдающихся в мире вызовов.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил в Джизакской области артиллерийскую бригаду Центрального военного округа, сообщает пресс-служба президента.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев посетил артиллерийскую бригаду Центрального военного округа в Джизакской области

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами ознакомился с реализованными здесь строительно-ремонтными работами и условиями для военнослужащих.

Глава государства отметил необходимость знакомить молодежь с военным делом, что, как ожидается, послужит воспитанию ее в духе патриотизма, обогащению ее знаний об истории и силе страны.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев посетил артиллерийскую бригаду Центрального военного округа в Джизакской области

Мирзиёев понаблюдал за учебными занятиями. Подчеркнул важность правильного формирования военных знаний и навыков со школьного возраста, усиления взаимосвязи военных училищ и военных округов. Президент поручил ответственным лицам вывести боевую подготовку на новый уровень с учетом наблюдающихся в мире вызовов, изучения зарубежного опыта, освоения передовых информационных технологий.

В казармах воинской части созданы все условия для проживания, отдыха, содержательного досуга военнослужащих, укрепления их знаний.

Кухня воинской части обслуживается по системе аутсорсинга. Это позволяет солдатам сосредоточить свое время и силы на профессиональной подготовке.

Шавкат Мирзиёев посетил медицинский пункт части. Здесь военнослужащим и членам их семей оказывается квалифицированная помощь. Президент указал на необходимость использования оборудования медпункта и его кадрового потенциала и для медицинского осмотра жителей близлежащего поселка Алмачи, содействия укреплению здоровья населения.

Глава государства поставил задачу организовать для резерва Министерства обороны два мобильных госпиталя на 500 коек каждый.