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Дорожные знаки на строительстве трассы

В Ташкенте до конца месяца ограничат движение на нескольких улицах

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Водителям рекомендуют воспользоваться объездными путями во избежание возможных пробок. Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Ташкенте снова закроют несколько въездов и выездов на улицу Фаргона йули, сообщает хокимият.

"В связи с проведением дорожных работ, на пересечении улиц Таллимаржон и Фаргона йули до 31 января будут недоступны некоторые направления движения", - говорится в сообщении.

 - прямой выезд с улицы Сайхун на улицу Фаргона йули;

- прямой заезд с улицы Фаргона йули на улицу Сайхун;

В Ташкенте до конца месяца ограничат движение на нескольких улицах
Хокимият Ташкента
В Ташкенте до конца месяца ограничат движение на нескольких улицах

- поворот с улицы Таллимаржан на улицу Фаргона йули — со стороны завода "Узэлектроаппарат" в сторону "Рисового базара";

- прямой проезд по дублирующей дороге от мечети "Ислом ота" в сторону ОАО "Узбек когози" (бывшая фабрика УзБУМ).

В Ташкенте до конца года закрыли часть улицы Фаргона йули >>

Для распределения транспортных потоков на данном участке, на время проведения дорожных работ, будет открыто двустороннее движение по дороге-развороту между улицами Сайхун и Фаргона йули.

Водителям рекомендуют воспользоваться объездными путями во избежание возможных пробок. 

Теги:
перекрытие движения, улица, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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