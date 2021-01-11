ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Ташкенте снова закроют несколько въездов и выездов на улицу Фаргона йули, сообщает хокимият.

"В связи с проведением дорожных работ, на пересечении улиц Таллимаржон и Фаргона йули до 31 января будут недоступны некоторые направления движения", - говорится в сообщении.

- прямой выезд с улицы Сайхун на улицу Фаргона йули;

- прямой заезд с улицы Фаргона йули на улицу Сайхун;

Хокимият Ташкента В Ташкенте до конца месяца ограничат движение на нескольких улицах

- поворот с улицы Таллимаржан на улицу Фаргона йули — со стороны завода "Узэлектроаппарат" в сторону "Рисового базара";

- прямой проезд по дублирующей дороге от мечети "Ислом ота" в сторону ОАО "Узбек когози" (бывшая фабрика УзБУМ).

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Для распределения транспортных потоков на данном участке, на время проведения дорожных работ, будет открыто двустороннее движение по дороге-развороту между улицами Сайхун и Фаргона йули.

Водителям рекомендуют воспользоваться объездными путями во избежание возможных пробок.