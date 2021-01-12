Мирзиёев посетил военные учения на обновленном полигоне "Фориш"

Глава государства посетил "Фориш" в канун 29-летия образования Вооруженных сил республики и Дня защитника Родины, отмечаемого 14 января.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел модернизированный горный военный полигон "Фориш" в Джизакской области, где также состоялись показательные военные учения, сообщили в пресс-службе главы государства.

В марте 2018 года узбекский лидер дал поручения превратить "Фориш" в образцовую учебную базу, разработать новую концепцию и модернизировать все военные полигоны в стране.

Президент посетил "Фориш" в канун 29-летия образования Вооруженных сил республики и Дня защитника Родины, которые отмечаются в стране 14 января.

"Сегодняшняя наша армия — это не та, которая была пять лет назад. В результате работы, проделанной согласно нашей оборонной доктрине, потенциал национальной армии значительно возрос", — сказал Мирзиёев на встрече с военнослужащими.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на военном полигоне "Фориш" в Джизакской области

Президент ознакомился с новыми объектами, построенными на территории полигона, осмотрел имеющиеся в распоряжении войск современное вооружение и военную технику, понаблюдал за матчем по регби между сборными командами Центрального и Восточного военных округов.

На полигоне также состоялись показательные учения, в ходе которых военнослужащие отработали действия по уничтожению условного противника.

"Данный полигон должен соответствовать международным стандартам. Надлежащим должен быть и уровень подготовки солдат и офицеров. Для этого особое внимание необходимо уделить качеству подготовки, боевому мастерству", — заявил Мирзиёев.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на военном полигоне "Фориш" в Джизакской области

Одним из результатов обновления инфраструктуры можно назвать победы, одержанные на полигоне "Фориш" сборной командой Министерства обороны Узбекистана на Армейских международных играх 2019 и 2020 годов.