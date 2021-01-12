Школьников оштрафуют за хулиганство в ташкентском метро — видео

Отмечается, что материалы по данному делу были переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних по месту жительства учащихся для принятия законных мер.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Накануне в сети "Интернет" распространилось видео, где подросток во время движения поезда в метро цепляется ногами за поручни и издает дикие крики в салоне вагона.

В ходе проведенного расследования была установлена личность подростка — им оказался несовершеннолетний учащийся школы №105 Юнусабадского района столицы, сообщают в пресс-службе УП "Тошкент метрополитени".

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Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что юноша совершил данное противоправное действие для развития личной страницы и увеличения количества подписчиков в Instagram.

С правонарушителем и его товарищем, снявшим видеоролик, была проведена разъяснительная беседа с участием представителей Управления по обеспечению безопасности на метрополитене ГУОБТ МВД, администрации столичного метрополитена, а также руководства школы №105 и родителей.

Отмечается, что материалы по данному делу были переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних по месту жительства учащихся для принятия законных мер.

Согласно законодательству РУз, граждане, нарушившие правила пользования метрополитеном, наказываются штрафом от 1/10 до 1/2 БРВ.

Помимо этого, подростки не соблюдали карантинный режим - они находились в вагоне без масок, что также влечет за собой ответственность в виде наложения административного штрафа в размере 5 БРВ.