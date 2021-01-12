"Мне немножко страшно": блогера Илью Варламова возмутил самосуд в Андижане

Россиянин ежедневно рассказывает о новостях мира на своем YouTube-канале. В последнем выпуске он затронул нашумевшую историю у дехканского рынка.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Известный российский блогер-урбанист Илья Варламов прокомментировал недавнюю ситуацию, которая произошла в Андижане.

Напомним, 4 января в соцсетях распространился видеоролик, на котором местные жители устроили самосуд над мужчиной.

Тот якобы фотографировал нарушения водителей на дороге и отправлял эти снимки в ГАИ.

Варламов рассказал, что эта история его, мягко говоря, удивила.

"Я собирался этой весной, если с коронавирусом будет покончено, поехать в Узбекистан, но теперь мне немного страшно. Я не хотел бы, чтобы меня в Андижанском районе кинули в багажник", — заявил он.

Блогер напомнил о том, что с 1 января в Узбекистане начала действовать система, при которой граждане получают денежное вознаграждения в размере 5% от суммы чужого штрафа.

Для это нужно просто зафиксировать чужое правонарушение и отправить в ГАИ.

"Кстати, один из нападавших даже предлагал привязать несчастного к дереву. В общем, я немножко переживаю, что если я поеду в Узбекистан, то меня затолкают в багажник, а потом привяжут к дереву", — продолжил Варламов.

Между тем блогер отметил, что сама система "очень хорошая" и выразил надежду, что и в России она когда-нибудь начнет работать.

Что касается самого инцидента, который комментирует Варламов, то он произошел еще 22 декабря 2020 года. По данному факту правоохранительные органы провели расследование и по решению от 25 декабря оштрафовали троих наиболее активных участников конфликта на сумму в 3 БРВ каждого.