"Мне немножко страшно": блогера Илью Варламова возмутил самосуд в Андижане

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Известный российский блогер-урбанист Илья Варламов прокомментировал недавнюю ситуацию, которая произошла в Андижане.
Напомним, 4 января в соцсетях распространился видеоролик, на котором местные жители устроили самосуд над мужчиной.
Тот якобы фотографировал нарушения водителей на дороге и отправлял эти снимки в ГАИ.
Варламов рассказал, что эта история его, мягко говоря, удивила.
"Я собирался этой весной, если с коронавирусом будет покончено, поехать в Узбекистан, но теперь мне немного страшно. Я не хотел бы, чтобы меня в Андижанском районе кинули в багажник", — заявил он.
Блогер напомнил о том, что с 1 января в Узбекистане начала действовать система, при которой граждане получают денежное вознаграждения в размере 5% от суммы чужого штрафа.
Для это нужно просто зафиксировать чужое правонарушение и отправить в ГАИ.
"Кстати, один из нападавших даже предлагал привязать несчастного к дереву. В общем, я немножко переживаю, что если я поеду в Узбекистан, то меня затолкают в багажник, а потом привяжут к дереву", — продолжил Варламов.
Между тем блогер отметил, что сама система "очень хорошая" и выразил надежду, что и в России она когда-нибудь начнет работать.
Что касается самого инцидента, который комментирует Варламов, то он произошел еще 22 декабря 2020 года. По данному факту правоохранительные органы провели расследование и по решению от 25 декабря оштрафовали троих наиболее активных участников конфликта на сумму в 3 БРВ каждого.