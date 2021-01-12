Специалистам, привлеченным в отдаленные районы, выплатят компенсацию

При переводе из одной бюджетной организации в другую выплата специалисту с высшим образованием ежемесячной денежной компенсации продолжается до окончания установленного срока.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предусматривает меры, призванные заинтересовать квалифицированных специалистов в работе в отдаленных районах. Им будет выплачиваться ежемесячная компенсация.

С начала 2021 года в отдаленных и труднодоступных районах специалистам с высшим образованием, принятым в бюджетные организации, выплатят разовую первичную помощь в 50-кратном размере БРВ (11 млн 150 тысяч сумов). Кроме того, ежемесячно они будут получать денежную компенсацию за аренду жилья в 2-кратном размере БРВ (446 тысяч сумов).

Врачи же, принятые в пункты семейного врача и поликлиники, получат разовую первичную помощь в размере 30 млн сумов с условием отработки не менее трех лет. Тем, кто не имеет жилья, предоставят служебное жилье на 3 года или выплатят ежемесячную денежную компенсацию в 2-кратном размере БРВ (446 тысяч сумов).

Разовая первичная помощь и ежемесячная денежная компенсация не включаются в общий доход налогоплательщика и не облагаются подоходным налогом с физических лиц.

Этими льготами могут пользоваться выпускники бакалавриата или магистратуры ВОУ, устроившиеся в течение трех лет с момента окончания обучения на работу в бюджетные организации, в том числе в медучреждения в отдаленных и труднодоступных районах.

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Ежемесячная денежная компенсация за жилье выплачивается до 36 месяцев с месяца приема на работу специалиста.

При переводе из одной бюджетной организации в другую выплата специалисту с высшим образованием ежемесячной денежной компенсации продолжается до окончания установленного срока.