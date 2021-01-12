В Андижанской области в ДТП с участием машины скорой помощи погиб человек

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. На автодороге Асакинского района Андижанской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщают в пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана.
Во время расследования выяснилось, что автомобиль Cobalt, за рулем которого находится 27-летний мужчина, столкнулся с машиной скорой помощи Damas.
В результате ДТП 41-летний водитель Damas скончался в больнице от тяжелых травм, несовместимых с жизнью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека".
В настоящий момент следствие продолжается.