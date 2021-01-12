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В Андижанской области в ДТП с участием машины сокрой помощи погиб человек

ГУБДД МВД Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210112/15768489/V-Andizhanskoy-oblasti-v-DTP-s-uchastiem-mashiny-sokroy-pomoschi-pogib-chelovek.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека".

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. На автодороге Асакинского района Андижанской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщают в пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана.

ГУБДД МВД Узбекистана
ДТП в Андижанской области

Во время расследования выяснилось, что автомобиль Cobalt, за рулем которого находится 27-летний мужчина, столкнулся с машиной скорой помощи Damas.

В результате ДТП 41-летний водитель Damas скончался в больнице от тяжелых травм, несовместимых с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека".

В настоящий момент следствие продолжается.

Теги:
погибшие, скорая помощь, ДТП, Андижанская область



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