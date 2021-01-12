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WorldSkills Russia запускает новый очно-дистанционный формат обучения Future Skills Camp

Стартовал новый образовательный проект Future Skills Uzbekistan

Фото предоставлено пресс-службой WorldSkills Russia
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210112/15768795/Startoval-novyy-obrazovatelnyy-proekt-Future-Skills-Uzbekistan.html

Комплексная программа обучения будет длиться 9 месяцев и охватит все области страны, Республику Каракалпакстан, а также город Ташкент. Стоимость программы - 400 000 сумов в месяц.

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. В Узбекистане запускается новый образовательный проект по подготовке IT-специалистов Future Skills Uzbekistan, сообщает пресс-служба президента.

Организаторами проекта выступают Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park) и Министерство занятости и трудовых отношений.

"Цель проекта Future Skills Uzbekistan - увеличить количество высококвалифицированных специалистов в сфере IT посредством комплексной программы обучения информационным технологиям. Сам проект состоит из трех основных этапов, а именно: профессиональное обучение и подготовку IT-специалистов, оценка компетенции и выдача паспорта о квалификации IT-специалиста, содействие IT-специалисту в трудоустройстве и самозанятости (фриланс)", - говорится в информации.

Комплексная программа обучения будет длиться 9 месяцев и охватит все области страны, Республику Каракалпакстан, а также город Ташкент. Стоимость программы - 400 000 сумов в месяц.

Для того чтобы стать участником программы, нужно быть старше 16 лет, не трудоустроенным, а также пройти начальный отбор, который включит в себя: тест на логику, тест на минимальное знание компьютерной грамотности, а также тест на знание английского языка.

Future Skills Camp: простой путь в профессию будущего >>

Пятьдесят процентов стоимости обучения безработных и лиц, ищущих работу, покрывается за счет средств Фонда содействия занятости населения при МЗТО по выделенным квотам (не более 70% мест от общего количества участников проекта), 50 процентов покрывает потенциальный работодатель или учащийся.

Тридцати процентам лучшим, успешно завершим курс ученикам из числа безработных и лиц, ищущих работу, Министерство занятости и трудовых отношений возместит сумму расхода за обучение.

Начало регистрации для участия в проекте – 18 января 2021 года. Регистрацию необходимо пройти по следующей ссылке: http://futureskills.uz.

Теги:
цифровые технологии, технологии, IT-технологии, Образование, Узбекистан, Узбекистан



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