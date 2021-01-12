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Опрос
Вход в парк Tashkent Сity остался платным. Вы согласны с этим решением?
Да, парк нужно на что-то содержать
11.8%
(4)
Пусть платный, но билеты должны стоить недорого
11.8%
(4)
Нет, общественное пространство должно быть бесплатным
52.9%
(18)
Я не хожу в Tashkent City
23.5%
(8)
Проголосовали:
34
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Да, парк нужно на что-то содержать
Пусть платный, но билеты должны стоить недорого
Нет, общественное пространство должно быть бесплатным
Я не хожу в Tashkent City
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