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Вход в парк Tashkent Сity остался платным. Вы согласны с этим решением?

  • Да, парк нужно на что-то содержать
    11.8% (4)
  • Пусть платный, но билеты должны стоить недорого
    11.8% (4)
  • Нет, общественное пространство должно быть бесплатным
    52.9% (18)
  • Я не хожу в Tashkent City
    23.5% (8)
Проголосовали: 34
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