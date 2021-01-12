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В Комиссию по правам человека вошли гражданские активисты из Узбекистана

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210112/15769695/V-Komissiyu-po-pravam-cheloveka-voshli-grazhdanskie-aktivisty-iz-Uzbekistana.html

Комиссия по соблюдению конституционных прав и свобод человека содействует омбудсмену в реализации его полномочий по парламентскому контролю за соблюдением законодательства о правах и свободах человека госорганами.

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. Несколько независимых гражданских активистов вошли в состав Комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод человека, сообщил в Twitter главный технический советник Международной организации труда в Узбекистане Йонас Аструп.

"Из числа гражданских активистов членами комиссии стали: руководитель Общества прав человека Узбекистана "Эзгулик" Абдурахмон Ташанов, директор Гуманитарного правового центра Шухрат Ганиев и директор Центра поддержки гражданских инициатив Диловар Кабулова", - говорится в информации.

Согласно закону об уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека, Комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод человека содействует омбудсмену в реализации его полномочий по парламентскому контролю за соблюдением законодательства о правах и свободах человека государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и должностными лицами.

Теги:
права человека, права, Узбекистан, Узбекистан



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