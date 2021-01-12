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Абдукарим Мирзаев

Задержанный ранее в Турции узбекский журналист отпущен на свободу

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210112/15770933/Zaderzhannyy-ranee-v-Turtsii-uzbekskiy-zhurnalist-otpuschen-na-svobodu.html

Мирзаев в течение месяца находился под заключением. Информация об его задержании была опубликована 11 декабря.

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. В Турции на свободу отпущен журналист из Узбекистана Абдукарим Мирзаев, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Журналист направился домой и в скором времени планирует в прямом эфире рассказать о произошедших событиях", - говорится в сообщении религиозно-просветительского канала RegistonTV, на котором он работал.

Мирзаев в течение месяца находился под заключением. Информация об его задержании была опубликована 11 декабря.

Напоминаем, что ранее супруга Мирзаева рассказывала, что ее муж был задержан после того, как четыре неизвестные женщины попросили позвонить и воспользовались его телефоном. Позже стало известно, что женщины звонили людям, которые находятся в розыске.

Теги:
Происшествие, Задержание, Турция, Турция, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



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