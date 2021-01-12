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Паспорт и бланк в руках избирателя

"Нет никакого нарушения": МВД Узбекистана о получивших второе гражданство

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210112/15771169/MVD-ne-uvidelo-narusheniy-v-poluchenii-uzbekistantsami-vtorogo-pasporta.html

В настоящее время некоторые жители Узбекистана, которые проживают в России и в других странах мира, имеют два паспорта - паспорт гражданина Узбекистана и паспорт той страны, где они проживают.

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik, Дильшода Рахматова. Заместитель начальника Главного управления по миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана Дилшодбек Муродбеков дал комментирий по вопросу касательно узбекистанцах с двумя паспортами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Комментируя данные случаи, Муродбеков отметил, что в настоящее время некоторые жители Узбекистана, которые проживают в России и в других странах мира, имеют два паспорта - паспорт гражданина Узбекистана и паспорт той страны, где они проживают.

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Чиновник уточнил, среди них есть люди, которые приняли гражданство иностранного государства. Это не только в России, но и в Казахстане, Израиле, Германии.

Представитель МВД не приводит статистику. Однако он отметил, согласно законодательству, в Узбекистане признается только одно гражданство.

"Согласно закону о гражданстве Республики Узбекистан если узбекистанец, который живет за рубежом, не вышел из гражданства Узбекистана и въезжает в страну с российским или другим зарубежным паспортом, то он признается гражданином Узбекистана. Если он потерял паспорт или срок его действия окончен, то ему оформят новый паспорт гражданина Узбекистана, а сейчас уже ID-карту. По желанию гражданина ему будет выдан загранпаспорт", - отметил Муродбеков.

Муродбеков подчеркнул, что в данном случае нарушения закона или негативной ситуации нет.

"В случае выхода из гражданства Узбекистана, то мы признаем его в качестве иностранного гражданина. Он проходит соответсвующую регистрацию, а затем, возможно, дадим разрешение на постоянное жительство", - добавил представитель МВД.

Теги:
МВД Узбекистана, МВД, МВД, гражданство, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, загранпаспорт, паспорт



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