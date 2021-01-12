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Шавкат Мирзиёев посетил Академию Вооруженных сил

Шавкат Мирзиёев посетил Академию Вооруженных сил

Пресс-служба президента
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Глава государства ознакомился с результатами проделанной работы по совершенствованию деятельности и объектами инфраструктуры данного образовательного учреждения.

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. Шавкат Мирзиёев в преддверии важного события в жизни нашей страны – 29-летия образования Вооруженных сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины посетил Академию Вооруженных сил, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства ознакомился с результатами проделанной работы по совершенствованию деятельности и объектами инфраструктуры данного образовательного учреждения, а также образцами современного вооружения и военной техники Вооруженных сил страны и продукции предприятий отечественной оборонной промышленности.

Затем в Академии под председательством президента Республики Узбекистан, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами состоялось расширенное заседание Совета безопасности, посвященное итогам деятельности вооруженных сил и военно-административных секторов в 2020 году и приоритетным задачам на перспективу.

Шавкат Мирзиёев посетил Академию Вооруженных сил
Пресс-служба президента
Шавкат Мирзиёев посетил Академию Вооруженных сил

На заседании президент дал важные указания по дальнейшему развитию вооруженных сил и укреплению обороноспособности государства, широкому внедрению при этом современных информационно-коммуникационных технологий и инноваций.

В частности, одними из актуальных задач на перспективу обозначены совершенствование деятельности органов командования и управления всех уровней, повышение степени оперативной и боевой подготовки войск через внедрение в них средств и комплексов автоматизированного управления, обеспечение информационной и кибербезопасности.

В части подготовки военных кадров, повышения их квалификации, а также развития военной науки Верховным главнокомандующим Вооруженными силами поставлена задача дальнейшего совершенствования методов и приемов подготовки войск посредством глубокого изучения опыта военных конфликтов и современной практики ведения боевых действий, а также истории национального военного искусства.

Шавкат Мирзиёев посетил Академию Вооруженных сил
Пресс-служба президента
Шавкат Мирзиёев посетил Академию Вооруженных сил

Также даны указания по превращению созданных в городе Ташкенте парка Победы и Музея славы в научные центры, где население, особенно молодежь, военнослужащие будут приобщаться к военной истории и подвигам выдающихся предков.

Была поставлена задача поднятия работы по военно-патриотическому воспитанию населения и молодежи на новый уровень, укрепления гражданской позиции под девизом "Отважный воин – пример для молодежи", закрепления за командованиями военных округов не менее 10 школ с проведением в них уроков патриотизма и военной славы командирами воинских частей.  

"Государство, не способное привить своим детям высокий патриотический дух, не сможет укрепить свою обороноспособность, каким бы мощным оружием оно ни обладало", - заявил президент.

В завершение заседания глава государства подчеркнул, что работа по дальнейшему развитию вооруженных сил является главным условием прежде всего обеспечения безопасности, мирной и спокойной жизни народа, построения нового Узбекистана.

Теги:
военные, Академия вооруженных сил, Вооруженные силы, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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