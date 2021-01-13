Потеря обоняния может указывать на неизлечимое заболевание — ученые

Это иногда говорит о раннем развитии неизлечимой болезни Паркинсона. В некоторых случаях люди переставали чувствовать запахи за десять лет до постановки диагноза.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В эпоху пандемии COVID-19 считается, что такой симптом, как потеря обоняния, указывает, в основном, именно на наличие коронавирусной инфекции.

Однако ученые предупредили: этот симптом может указывать на другой зарождающийся неизлечимый недуг — болезнь Паркинсона.

Девяносто процентов пациентов с таким диагнозом отмечали, что у них пропадало обоняние за несколько лет до развития основных симптомов таких, как двигательные нарушения, мышечная ригидность (повышенный тонус) и тремор в состоянии покоя.

В некоторых случаях люди переставали чувствовать запахи за десять лет до постановки диагноза.

Что такое болезнь Паркинсона?

Это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание.

Как правило, им болеют люди старшего возраста.

Зачастую физический нарушения при заболевании сопровождаются также психическими расстройствами.

К сожалению, пока современная медицина не способна вылечивать такой серьезный недуг.

Однако существует лечение, которое может замедлить прогрессирование болезни Паркинсона и повысить качество жизни пациентов.