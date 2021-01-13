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Cудейский молоток

Административные дела в Узбекистане будут рассматривать в уголовных судах

CC0 / Unsplash / Bill Oxford
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15773238/Administrativnye-dela-v-Uzbekistane-budut-rassmatrivat-v-ugolovnykh-sudakh.html

Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административном судопроизводстве в связи с совершенствованием института пересмотра судебных решений".

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Узбекистане дела об административных правонарушениях будут рассматривать в уголовных судах, соответствующий закон подписал президент. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.

Новый закон внес изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности.

"Дела об административных правонарушениях будут рассматриваться уголовными судами", — говорится в публикации на Telegram-канале "Правовая информация".

Кроме того, граждане теперь вправе получить копию протокола рассмотрения дела об административном правонарушении, а также аудио- или видеозаписи судебного заседания за свой счет, отметили в Минюсте.

Срок подачи апелляции по административным делам продлен с 20 дней до одного месяца со дня принятия решения.

Теги:
новый закон, закон, уголовный суд, административное правонарушение, Узбекистан



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