Административные дела в Узбекистане будут рассматривать в уголовных судах

Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административном судопроизводстве в связи с совершенствованием института пересмотра судебных решений".

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Узбекистане дела об административных правонарушениях будут рассматривать в уголовных судах, соответствующий закон подписал президент. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.

Новый закон внес изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности.

"Дела об административных правонарушениях будут рассматриваться уголовными судами", — говорится в публикации на Telegram-канале "Правовая информация".

Кроме того, граждане теперь вправе получить копию протокола рассмотрения дела об административном правонарушении, а также аудио- или видеозаписи судебного заседания за свой счет, отметили в Минюсте.

Срок подачи апелляции по административным делам продлен с 20 дней до одного месяца со дня принятия решения.