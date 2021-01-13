В Узбекистане выявлены растраты госбюджета почти на четверть трлн сумов

В ходе проведенного инспектирования были выявлены недочеты денежных средств и инвентаря, а также необоснованные расходы на 246 млрд сумов, из которых 168,8 млрд сумов восстановлены в бюджет.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В 2020 году Департаментом госфинконтроля и его территориальными подразделениями были проведены почти пять тысяч контрольных мероприятий по соблюдению целевого использования бюджетных средств, сообщают в Минфине.

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В ходе проведенного инспектирования были выявлены недочеты денежных средств и инвентаря, а также необоснованные расходы на 246 млрд сумов, из которых 168,8 млрд сумов восстановлены в бюджет.

В каких сферах деятельности обнаружены финансовые правонарушения:

в системе Министерства народного образования - на сумму 96,6 млрд сумов, что в 3,2 раза больше, чем в 2019 году (29,8 млрд сумов);

в системе Министерства здравоохранения - на сумму 40 млрд сумов, что в 2,9 раза больше, чем в 2019 году (13,8 млрд сумов).

в системе Министерства дошкольного образования - на сумму 16,7 млрд сумов, что в 2 раза больше, чем в 2019 году (8,3 млрд сумов).

в системе Министерства жилищно-коммунального обслуживания - на сумму 9,4 млрд сумов, что в 8,5 раза больше по сравнению с 2019 годом (1,1 млрд сумов).

Нецелевая растрата госбюджета в большем объеме была раскрыта в системе министерств культуры (6,8 млрд сумов), водного хозяйства (5,6 млрд сумов), высшего и средне-специального образования (5 млрд сумов), физической культуры и спорта (4,1 млрд сумов), сельского хозяйства (3,1 млрд сумов), а также в Национальном агентстве "Узбеккино" (17,9 млрд сумов).

К тому же противоправные финансовые махинации были проведены в хокимиятах (3,5 млрд сумов), управлениях хокимиятов по благоустройству (7,8 млрд сумов), инжиниринговых компаниях "Служба единого заказчика" при хокимиятах (8,4 млрд сумов).

В разрезе регионов совершены хищения финсредств из госбюджета на общую сумму 175,3 млрд сумов: в Кашкадарьинской (26,1 млрд сумов), Андижанской (19,8 млрд сумов), Сурхандарьинской (16,5 млрд сумов), Ферганской (14,4 млрд сумов), Ташкентской (13,2 млрд сумов), Джизакской (13 млрд сумов), Самаркандской (13 млрд сумов), Сырдарьинской (12,9 млрд сумов), Наманганской (12 млрд сумов), Хорезмской (6 млрд сумов), Бухарской (3,6 млрд сумов), Навоийской (2,4 млрд сумов) областях, Ташкенте (13,8 млрд сумов) и Республике Каракалпакстан (8,1 млрд сумов).

Помимо этого, были выявлены случаи присвоения наличных денежных средств на сумму 54,5 млрд сумов (неоприходование наличных денег, полученных из банка в казну организации, начисление заработной платы не числящимся сотрудникам и др.), что в 7,5 раза больше в сравнении с прошлым годом (в 2019 году - 7,2 млрд сумов).

Отмечается, что за нарушение бюджетного законодательства 48 руководителей и иные должностные лица организаций, получающие средства из госбюджета, были оштрафованы.