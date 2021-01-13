МИД РФ обвинил Прибалтику в нарушении прав российских журналистов

Латвийские силовики 3 декабря задержали нескольких русскоязычных журналистов. Спецслужбы заявили, что задержанные нарушили санкционный режим ЕС, однако сами журналисты считают, что цель данной акции — запугать их и заставить отказаться от работы с российскими СМИ.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. МИД РФ выступил с заявлением на фоне активного притеснения российских СМИ в Прибалтике.

Напомним, что 3 декабря латвийские силовики задержали семерых сотрудников порталов "Sputnik Латвия" и Baltnews. Также были проведены обыски.

Россия отреагировала на данный инцидент моментально.

В МИД заявили, что Москва расценивает агрессивные действия стран Балтии в отношении журналистов, сотрудничающих со Sputnik и Baltnews, как нарушение свободы СМИ и выражения мнений.

"Расцениваем эти агрессивные действия как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений", — говорится в официальном заявлении.

В ведомстве напомнили о призыве литовских парламентариев в 2019-м заблокировать доступ к сайту "Sputnik Литва", а также о выдворении из страны сроком на 5 лет главного редактора информационного портала.

В 2020-м из-за многочисленных ультиматумов и угроз в адрес сотрудников со стороны властей прекратил свою работу сайт "Sputnik Эстония".

В Латвии ситуация аналогичная: там заблокирована ретрансляция семи каналов группы RT, закрыт "Первый балтийский канал".

В Украине дела обстоят не лучше.

"Обоснованную и серьезную обеспокоенность продолжает вызывать ситуация с безопасностью журналистов на Украине. Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшие нарушения прав журналистов вплоть до их физической ликвидации", — отмечается в сообщении МИД РФ.

Так, до сих пор не продвинулось следствие по убийствам целого десятка российских журналистов.

Те же представители СМИ, которые продолжают работать на Украине, продолжают подвергаться физическому насилию, "которое происходит с фактической подачи официального Киева".

Притеснение идет и со стороны США. Американские цифровые платформы массово блокируют и удаляют российский контент, выступая открыто в роли цензора.

"Видим в дискриминационных действиях монополистов рынка социальных сетей абсолютно четкий политический подтекст, нацеленный на реализацию внешнеполитической установки американского правительства на вытеснение из глобального эфира тех источников информации, которые представляют альтернативный взгляд на события в мире и составляют информационную конкуренцию для западного медийного мейнстрима", — добавили в МИД.

Дипломаты заявили, что продолжат поднимать эти вопросы на международном уровне и все еще надеются на то, что "принципы истинной демократии и свободы слова возобладают".