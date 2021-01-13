В Ташкенте откроется новый кинотеатр на тысячу мест

Объект расположен на третьем этаже ТРЦ Riviera. Он построен по проекту французской архитектурно-дизайнерской компании MB Architects.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В рамках Узбекской национальной недели киноискусства в столице состоится официальное открытие нового кинотеатра, расположенного на третьем этаже ТРЦ Riviera, сообщают в НА "Узбеккино". В настоящее время он работает в тестовом режиме – открыты 2 зала: №1 и VIP.

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В 3D-кинотеатре будут функционировать семь залов на тысячу посадочных мест. Здесь начнут транслировать отечественные и мировые кинопремьеры. Для более качественной передачи изображения и звука помещения оборудуют проекторами Barco и Christie международного стандарта, а также системами MAG и Dolby.

Кинотеатр построен по проекту французской архитектурно-дизайнерской компании MB Architects.

В пресс-службе национального киноагентства отмечают, что в день торжественного открытия иллюзиона в 17.00 пройдет показ фильма Ёлкина Тойчиева "Две тысячи песен Фариды".