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Кинозал

В Ташкенте откроется новый кинотеатр на тысячу мест

Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15775711/V-Tashkente-otkroetsya-novyy-kinoteatr-na-tysyachu-mest.html

Объект расположен на третьем этаже ТРЦ Riviera. Он построен по проекту французской архитектурно-дизайнерской компании MB Architects.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В рамках Узбекской национальной недели киноискусства в столице состоится официальное открытие нового кинотеатра, расположенного на третьем этаже ТРЦ Riviera, сообщают в НА "Узбеккино". В настоящее время он работает в тестовом режиме – открыты 2 зала: №1 и VIP.

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В 3D-кинотеатре будут функционировать семь залов на тысячу посадочных мест. Здесь начнут транслировать отечественные и мировые кинопремьеры. Для более качественной передачи изображения и звука помещения оборудуют проекторами Barco и Christie международного стандарта, а также системами MAG и Dolby.

Кинотеатр построен по проекту французской архитектурно-дизайнерской компании MB Architects.

В пресс-службе национального киноагентства отмечают, что в день торжественного открытия иллюзиона в 17.00 пройдет показ фильма Ёлкина Тойчиева "Две тысячи песен Фариды".

Теги:
кинотеатр, Ташкент, киноиндустрия, Кино, Культура



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